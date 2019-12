Basketball : Tigers machen den dritten Sieg in Folge klar

Tigers machen den dritten Sieg in Folge klar

Die Tigers arbeiteten in Osnabrück erfolgreich an ihrer Serie. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim Aufsteiger gewinnt der Basketball-Zweitligist aus Neuss mit 74:59.

Okay, zwei Punkte waren beim Neuling Panthers Academy Osnabrück fest eingeplant, der Freude über den 74:59-Erfolg (Halbzeit 38:36) tat das allerdings keinen Abbruch. Mit dem dritten Sieg in Folge untermauerten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss ihren Anspruch auf einen Platz unter den besten vier Teams.

In einem Rutsch kamen die Tigers jedoch nicht durch. Nach dem mit 25:17 gewonnenen ersten Abschnitt „haben wir im zweiten Viertel so ein bisschen die Tür aufgemacht“, bemängelte Trainer John F. Bruhnke. Prompt schloss das junge Team aus Niedersachsen, das „sein Herz aufs Feld geschmissen hat“ (Bruhnke), auf, lag zur Halbzeitpause nur mit zwei Punkten zurück. Bruhnke: „Da haben wir die Quittung für eine schwierige, von Verletzungen, Krankheiten sowie von beruflich und schulisch bedingter Abwesenheiten geprägten Trainingswoche bekommen.“ Zudem zog sich die aufgrund der personellen Probleme eingesprungene Leonie Prudent eine Wadenzerrung zu.

Trotzdem sorgten die Tigers nach Wiederbeginn für klare Verhältnisse: Ab der 22. Minute (40:40) nagelten die Gäste, bei den fünf Spielerinnen zweistellige Punktezahlen erreichten, eine Serie von 19:5 Punkten zusammen und gingen nach einem gelungenen Wurf von Briana Williams von jenseits der Drei-Punkte-Linie mit einer beruhigender 59:45-Führung ins Schlussviertel. „Wir haben nach der ersten Hälfte, in der wir nur im 70-Prozent-Bereich gearbeitet haben, eine gute Reaktion gezeigt“, lobte der Coach seine Mannschaft, die in den letzten zehn Minuten nicht mehr in Gefahr geriet: „In der kalten Osnabrücker Bundesliga-Halle sind wir erst im dritten Viertel warm geworden und haben die Türe wieder zugemacht.“