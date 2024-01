2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers gewinnen jetzt auch auswärts

Die auswärts bis zu diesem Match punktlosen, aber in der Fremde erstmals in Bestbesetzung angetretenen Gäste hielten in einer physisch geführten Auseinandersetzung von Anfang an voll dagegen. Es half natürlich, dass sie die beiden überragenden Spielerinnen dieser Partie in ihren Reihen hatten: Olivia Nash, die sich die Auswärtsfahrten im Winter ihrer Karriere in der Regel erspart, unterstrich mit 33 Punkten und 18 Rebounds ihren Wert für die Mannschaft. Das klappte auch deshalb herausragend, weil ihr Mathilde „Aïcha“ Diop in ihrem erst dritten Einsatz am Korb gegen Larissa Ellermann den Rücken freihielt und dabei noch 14 Zähler markierte.