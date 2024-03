2. Basketball-Bundesliga Tigers fahren im „Kultur-Taxi“ zum Klassenverbleib

In den Genuss, die Vorteile einer nah an den Bedürfnissen der Menschen postierten Tageszeitung nutzen zu können, kam am vergangenen Wochenende Angela Krings. „Weil uns der vorgesehene Fahrer für das Auswärtsspiel in Braunschweig leider abgesagt hatte“, erinnerte sich die Abteilungsleiterin der in der Zweiten Basketball-Bundesliga Nord spielenden TG Neuss an die kurz zuvor in der NGZ gelesene Geschichte über Frank Kurella, der, sofern es seine Zeit zulässt, zusätzlich zu seinen Fahrten im „Kultur-Taxi“ für das Rheinische Landestheater auch noch andere Beförderungsaufträge annimmt. „Ich dachte, ich kann es ja mal versuchen.“