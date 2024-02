2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers bleiben auch unter Stress ganz bei sich

Beim Zwischenstand von 60:69 (37.) verlegten sich die Gäste darauf, ihren Kontrahenten mit Fouls an die Freiwurflinie zu zwingen und damit die Uhr zu stoppen. Dieser Plan ging indes nur zum Teil auf: Zwar patzten Diop (4/6), Franze (1/2) und Nash (1/2) bei vier ihrer zehn Versuche, doch markierten die Baskets in den beiden letzten Minuten selbst nur noch vier Punkte, was sie nach dem Offensivrebound von Olivia Nash und ihrem anschließenden Korb zum 75:62 nicht nur dieses Spiel, sondern auch noch den direkten Vergleich kostete. Da verwunderte es nicht, dass Weber von einem gelungenen Abend sprach. Nicht unerwähnt lassen wollte er zudem, dass Diop, die mit 17 Punkten und 13 Rebounds ebenso wie Nash (19/16) ein Double-Double auflegte, unter starken Zahnschmerzen hatte spielen müssen. Am Samstag geht’s in Herne bei den Metropol Ladies wiederum an die Schmerzgrenze.