2. Basketball-Bundesliga Tigers eröffnen die neue Saison in Hamburg

„Damit haben wir bis auf Rotenburg die krassen Auswärtsfahrten früh in der Saison erledigt“, sagt der Coach. Auch das Duell mit dem ersten Aufsteiger hat er gerne am Anfang. „Vielleicht muss er sich in der neuen Liga erst noch zurechtfinden und ist entsprechend nervös.“ Danach geht es quasi in einem Rutsch durch bis kurz vor Weihnachten. Das Jahr beschließt am 22. Dezember die Partie in Braunschweig (16 Uhr). Weiter geht’s im neuen Jahr am 11. Januar mit dem Gastspiel bei den Metropol Ladies Herne/Recklinghausen. Die reguläre Saison endet für die Tigers am 22. März mit der Partie vor heimischem Publikum gegen Chemnitz (19 Uhr). Die besten acht Teams der Staffeln Nord und Süd ziehen in die Play-offs um den Zweitliga-Titel ein, die Mannschaften auf den Plätzen neun bis zwölf im Norden müssen sich in den Play-downs ihre weitere Zugehörigkeit zum Bundesliga-Unterhaus erkämpfen.