2. Basketball-Bundesliga Das wird ganz bestimmt kein Zuckerschlecken für die Tigers

Die Lady Dolphins sind auf diesem Niveau keine Unbekannten, spielten schon von 2008 bis zum Abstieg 2013 in der 2. Bundesliga Nord. Weber gibt die per Videostudium erhaltenen Eindrücke wieder: „Diese Truppe wirkt sehr eingespielt. Da steht jede für die andere ein, was Bielefeld zu einem sehr unangenehmen Gegner macht.“ Der Rückkehrer ist auch ohne Importkräfte stark in die Saison gestartet, schlug Braunschweig (49:41) und Grünberg (68:53) und hielt gegen Bochum (61:67) prächtig mit. Im Pokal setzte sich das Team aus Ostwestfalen am vergangenen Wochenende sogar in Bochum durch, lag beim am Ende knappen 76:74-Erfolg nach 33 Minuten mit 17 Punkten vorne. „Da ging von außen sehr viel rein“, stellt Weber beeindruckt fest.