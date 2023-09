2. Basketball-Bundesliga Tigers brennen auf den Start

Am Samstagmorgen um kurz vor sieben, wenn die Deutsche Bahn ausnahmsweise mal pünktlich ist, beginnt für die Turngemeinde mit der Abfahrt des ICE nach Berlin, wo am Nachmittag (Anpfiff 15 Uhr) in der Sporthalle der Goethe-Oberschule die Mädels des TuS Lichterfelde warten, die bereits 14. Saison in der Zweiten Basketball-Bundesliga Nord seit dem Wiederaufstieg 2010. Die Geschichte vom sportlichen Abstieg in der vergangenen Spielzeit, der gruseligen Serie von Pleiten, Pech und Pannen seit Januar 2022 und der glücklichen Rückkehr durch die Hintertür Anfang Juni ist für Trainer Björn Weber auserzählt. „Die letzten zwei Jahre waren so wie sie waren. Wir wollen uns davon freimachen und einfach nach vorne schauen.“