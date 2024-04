2. Basketball-Bundesliga Tigers blicken schon auf die nächste Saison voraus

Dass sich Olivia Nash die mehr als vierstündige Busfahrt über knapp 380 Kilometer von Neuss am Rhein nach Scheeßel an der Wümme schenkt, hatte schon länger festgestanden. Damit hat Weber kein Problem, „denn sie hat in dieser Saison schon mehr Spiele gemacht als eigentlich vereinbart.“ Weil diesmal neben Hazal Sulaksu aber auch Luisa Lukas und Lonneke Wiesemann mitfahren, werden die Tigers zu neunt antreten. Für Iva Banozic ist’s vorerst der letzte Auftritt im TG-Trikot, die zuletzt wieder deutlich besser in Schwung gekommene Aufbauspielerin macht nun erstmal Pause vom Basketball. Damit ist sie neben Luca Raschke (Studium in Berlin) die einzige schon jetzt spruchreife Personalie. Grundsätzlich ist der Turngemeinde daran gelegen, den in der Rückrunde als Kollektiv überragend funktionierenden Kader beisammen zu halten. Die nach der Hauptrunde ins heimische Dakar zurückgekehrte Mathilde Aïcha Diop ist dabei genauso ein Thema wie Olivia Nash, deren Verbleib in Neuss unmittelbar mit der Zukunft ihres als Fußball-Profi beim Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag stehenden Freundes verknüpft sein könnte.