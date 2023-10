Basketball TG Neuss Tigers bieten Herne im Pokal lange Paroli

Nach dem ersten Viertel der zur zweiten Runde im DBBL-Pokal gehörenden Partie führten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle gegen den Herner TC aus dem deutschen Oberhaus mit 17:14. Dass seine Schützlinge am Ende mit 60:82 (Halbzeit 33:45) verloren, grämte Trainer Björn Weber indes nicht, war ihm doch von Anfang an klar gewesen, „dass wir das nur im Kollektiv würden lösen können. Und dafür waren wir zu wenig.“ Während bei den Tigers neben der verletzten Inga Krings (Bänderriss im Sprunggelenk) auch noch Kim Franze (eingeklemmter Nerv) sowie Nafi Diaw (private Gründe), Anke Ollig (berufliche Gründe) und Olivia Nash (geschont) fehlten, war Herne mit fast voller Kapelle angereist. Also mit Kasey Kidwell (USA/Deutschland), Khrystyna Kulesha (Ukraine), Julia Niemojewska (Polen), Giovanna Smorto (Italien), Sona Svetlikova (Slowakei), Tetiana Tkachenko (Ukraine), Olga Trzeciak (Polen) und Jah‘Che Whitfield (USA). Für den Notfall noch auf der Bank saßen die beiden US-Profis Tayler Mingo und Brittany Reeves. Die überschaubare deutsche Fraktion im Team von Trainer Marek Piotrowski bildeten Laura Zolper und Melina Reich. Trotzdem hielten sich die Tigers wacker, abgesehen von einem „kurzen Aussetzer im zweiten Viertel, als wir neun Punkte in Folge kassiert haben“, sagte Weber, dem vor allem daran gelegen war, alle Spielerinnen gleichmäßig mit Einsatzzeit zu versorgen. „Wir haben taktisch ein bisschen was ausprobiert. Wir müssen als Team langsam eine gewisse Stabilität entwickeln. Ich bin zufrieden mit dem Spiel.“