Basketball : Tigers atmen kurz durch und legen dann wieder los

Luisa Lukas (l.) könnte mit den Junior Tigers der TG Neuss in der Sommer-Liga an den Start gehen. Foto: WORO

Neuss In der Woche nach dem letzten Saisonspiel klärt Trainer John F. Bruhnke, mit welchen Spielerinnen er auch in der nächsten Saison planen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss sind seit Samstag endlich durch mit der von Corona so gründlich heimgesuchten Saison. Die wichtigste Frage ist indes noch ungeklärt: Wer steigt auf? Am 24. April klären die Capitol Bascats Düsseldorf und die Rheinland Lions, die die Tigers zum Abschluss deutlich mit 91:60 geschlagen hatten, im direkten Duell erstmal, wer als Nord-Meister in die Überkreuzspiele mit den beiden Erstplatzierten der Süd-Gruppe geht. Ein unschätzbarer Vorteil, geht es für den doch nicht gegen die bislang unbezwungenen QOOL SHARKS Würzburg, sondern gegen die Falcons Bad Homburg, die ohne ihre verletzte Topscorerin Nerea Garmendia (20,3 Punkte) zuletzt nur noch wenig auf die Kette bekamen.

Derweil verbringt Trainer John F. Bruhnke bei den Tigers die grundsätzlich trainingsfreie Woche damit, mit den Spielerinnen des aktuellen Kaders in Einzelgesprächen zu klären, ob sie auch in der kommenden Saison in Neuss auflaufen wollen. Offiziell verkündet sind bislang nur die Abgänge von Kapitänin Jana Heiinrich (35), die ihre Basketball-Karriere beendet hat, und Jill Stratton (29), die mit Abschluss ihres Studiums wohl nach Kanada zurückkehren wird. Schon in der Woche darauf will der Coach die Zwischensaison einleiten, also mit Trainingsmaßnahmen im athletischen Bereich.