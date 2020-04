Basketball : Nachwuchs für die TG Junior Tigers

Neuss Wegen der Corona-Krise sind Try-Outs im Moment nicht möglich.

(sit) Weiter ungeklärt ist, wie es mit der 2. Basketball-Bundesliga Nord in der nächsten Saison weitergeht. Nach dem Abbruch am 12. März als Reaktion auf die Corona-Pandemie gibt es (sportlich) weder einen Auf- noch einen Absteiger. Sicher ist jedoch, dass die TG Neuss mit ihren Junior Tigers weiter in der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) spielen werden. Da Try-Outs momentan nicht möglich sind, bittet der Verein darum, dass sich leistungsorientierte Spielerinnen der Jahrgänge 2003, 2004 und 2005 bei Abteilungsleiterin Angela Krings unter: angelakrings@gmx.de. melden.