Basketball WNBL Junior Tigers schaffen Einzug ins Play-off-Achtelfinale

Die Junior Tigers können aufatmen. Mit dem 73:65-Heimsieg (Halbzeit 42:28) über den direkten Konkurrenten Talents BonnRhöndorf haben die U18-Basketballerinnen der TG Neuss das Klassenziel in der Bundesliga erreicht. Sie ziehen als Vierte der Gruppe Nordwest in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft ein und haben im Achtelfinale am 10. März zunächst Heimrecht gegen den SC Rist Wedel. Weil dann jedoch in Johanna Huppertz und Marija Ilic die beiden wichtigsten Spielerinnen mit den Zweitliga-Damen in Braunschweig ran müssen, bemüht sich Abteilungsleiterin Angela Krings gerade um eine Verlegung der Partie auf den 17. März.