Basketball TG Neuss Junior Tigers starten mit Kantersieg in die Saison

Gemeinsam mit Greta Ohrmann, die ebenfalls in zweistellige Punkteregionen vorstieß, Mika Zaparaniuk, Zekiye Ayaz und Hazal Sulaksu aus dem Team, das die vergangene Saison als Teilnehmer am Final4-Turnier auf dem herausragenden dritten Platz abgeschlossen hatte, führten sie die neuformierte Mannschaft an und erleichterten ihren noch sehr nervösen Kolleginnen damit den Einstieg auf diesem Niveau. Der Coach dückte das schmunzelnd so aus: „Die alte Garde war präsent.“