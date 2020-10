Basketball : Junior Tigers: Null Routine, aber viel Herz

Die TG Neuss Junior Tigers 2020/2021: (v.l.) Céline Glock, Friederike Harms, Lena Eicker, Dana Hartwig, Karla Lukas, Luisa Lukas, Trainer Dragan Ciric, Madleen Reipen, Lydia Sy, Amelie Roos, Anna Tenge, Jule Schillings, Laura Berner, Paula Zumm. Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Die Leistungsträgerinnen sind altersbedingt fast alle weg, trotzdem wollen die Basketballerinnen der TG Neuss in der U18-Bundesliga WNBL, der sie seit ihrer Gründung 2009 angehören, wieder in die Play-offs. Zum Auftakt spielt der Herner TC in Neuss.

Veränderungen gehören in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) quasi zum Geschäft, schließlich soll die deutsche Eliteklasse Talenten im Alter von unter 18 Jahren (U18, früher U17) zusätzliche Spielpraxis auf hohem Niveau verschaffen. Doch ausgerechnet das Gründungsmitglied hat es besonders heftig erwischt. Die TG Neuss Junior Tigers, damals noch in einer Kooperation mit ART Düsseldorf und Bayer Uerdingen als Rhein Girls Basket schon seit der Premierensaison 2009/2010 dabei, müssen gleich acht Stammkräfte ersetzen. Darunter absolute Leistungsträgerinnen wie die Zwillingsschwestern Jana und Lea Schnelle, die ihre Basketball-Karriere bei den Zweitliga-Damen des BBZ Opladen fortsetzen, oder auch Ricarda Schott, die sich den von Janina Pils (von 2011 bis 2018 in Neuss als Trainerin tätig) gecoachten Metropol Girls Recklinghausen angeschlossen hat.

Besonders weh tun Trainer Dragan Ciric die Abgänge von Leonie Oost und Lara Spießbach. Die auch schon bei den Zweitliga-Damen der TG eingesetzten „Routiniers“ sollten in ihrer letzten WNBL-Saison eigentlich Führungsrollen übernehmen, wollen sich im heimischen Aachen (Oost) und Oberhausen (Spießbach) nun jedoch noch stärker auf ihren schulischen Abschluss konzentrieren.

Info Sieben Teams wollen ins Play-off-Achtelfinale Gruppe Nordwest OSC Junior Panthers Osnabrück, Metropol Girls (Recklinghausen), Herner TC, TG Neuss Junior Tigers, RheinStars Ladies Köln, evo New Basket Oberhausen (Neu), BasketGirls Ruhr (Neu). Insgesamt gibt es vier Gruppen. Play-offs Achtelfinale: 13./14. und 27./28. März 2021; Viertelfinale: 10./11. und 17./18. April 2021; TOP 4: 1./2. Mai 2021

Für frischen Wind sorgen im Gegenzug die aus der U16 aufgerückten Dana Hartwig (Jahrgang 2004), Jule Schillings und Karla Lukas (beide 2005). Céline Glock (2004), die wie Luisa Lukas und Larissa Kuhlmann (2003) zum Kader der von John F. Bruhnke trainierten Erstvertretung zählt, war in der vergangenen Spielzeit noch als U16-Spielerin in der WNBL aufgelaufen. Vom Partnerverein Scorpions SG Gierath kommen Amelie Roos und Madleen Reipen (beide 2004), die mit einer Doppellizenz bereits für die U16 der Turngemeinde in der Regionalliga gespielt hatten. Friederike Harms (2005) wechselte vom Osterather TV nach Neuss. Um die Lücke am Korb zu schließen, schloss sich aus der weniger leistungsorientierten U18-Mannschaft die 1,82 Meter große Centerin Paula Zumm (2003) dem Bundesliga-Nachwuchs an.

Abteilungsleiterin Angela Krings ist gespannt, „wie sich diese Mannschaft auch ohne eine routinierte Spielerin in der Liga behaupten kann.“ Da indes auch die Konkurrenz in der Gruppe Nordwest einen altersbedingten Aderlass zu verkraften habe, hält sie das Ziel „Play-offs und damit den Klassenverbleib“ für realistisch. Dazu müssten die Tigers unter sieben Teams mindestens Rang vier belegen. Krings: „Die Aufgabe von Dragan Ciric wird es sein, das Team durch aggressive Verteidigung und großen Kampfgeist auf die Erfolgsspur zu bringen. Unsere große Stärke könnte die Ausgeglichenheit sein. Alle verstehen sich gut. Wir geben richtig Gas!“