Basketball: Jetzt zählt’s für Neuss

Neuss Nachwuchs der Tigers kann in Osnabrück alles in Sachen Play-offs klarmachen.

Das Jahr beginnt für die Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss in der U18-Bundesliga (WNBL) gleich mit einem Kracher: Beim direkten Konkurrenten OSC Junior Panthers spielen die Junior Tigers am Sonntag (Anpfiff 12.30 Uhr, OSC-Halle A in Osnabrück) um ihr Play-off-Ticket für die Deutsche Meisterschaft. Die Lage: Gewinnt Neuss (2:4-Siege) das Spiel nach der unglücklichen 66:68-Niederlage im Heimspiel mit mehr als zwei Punkten Differenz, wäre Rang vier und damit der letzte Play-off-Platz sicher. Der OSC (1:4) käme nicht mehr an den Schützlingen von Trainer Jean-Francois Loop vorbei. Verliert auch Hürth (1:4) am Sonntag in Recklinghausen, ist sogar Platz drei vorzeitig im Sack.