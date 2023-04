Deutsche Meisterschaft im Basketball Das „T“ steht bei den Junior Tigers für Team

Damit sieht der impulsive Coach den Kern seiner Prophezeiung im Grunde erfüllt. „Ganz ehrlich, in der vergangenen Saison haben wir in den Play-Downs noch gegen den Abstieg aus der WNBL gespielt, jetzt stehen wir im Top4 – das ist für uns schon der größte Erfolg. Jetzt bleibt uns nur noch, das mit allen Sinnen zu genießen.“ Dass das 2008 aus einer Kooperation des TV Langen mit dem TV Hofheim entstandene und aktuell von Rolf Weidemann trainierte gegnerische Team mit dem Heimvorteil und einer Serie von 16 Siegen in Folge im Rücken – zwölf in der Punktspielrunde der Gruppe Mitte, vier im Playoff-Achtel- und Viertelfinale – als klarer Favorit ins Spiel geht, ficht Ciric nicht an. „Das kann Fluch oder Segen sein“, findet er und führt die dramatischen Playoff-Duelle der TG mit den ebenfalls höher gehandelten Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel und dem SC Rist Wedel ins Feld. „Wir haben diese Auf und Abs schon hinter uns, lagen zum Beispiel in Wedel schon mit zehn Punkten zurück.“ Das zur Verfügung stehende Videomaterial hat er sich natürlich trotzdem angeschaut und dabei eine von Aufbauspielerin Mailien Rolf angeführte Formation gesehen, die seiner Truppe mit Akteurinnen wie Johanna Kirchner (1,85 Meter) und Wiebke Fellenberg (1,95) größentechnisch deutlich überlegen ist. Allerdings gibt er nicht allzu viel aufs Zahlenwerk. „Das nutzt nix, wie der Gegner wirklich spielt, hast du eh in zwei, drei Minuten raus.“ Trotzdem ist er mit seinen Schützlingen in den Osterferien in Klausur gegangen, hat einiges modifiziert. Und er kündigt an: „Wir werden anders spielen als in der Liga und den Playoffs. Wir werden versuchen, den Gegner zu überraschen.“ Als Vorteil wertet er, dass sich seine Mädels seit dem Einzug ins Final4-Turnier am 2. April in Wedel weiterhin im Wettbewerb behaupten mussten. Marija Ilic, Nafi Diaw, Johanna Huppertz, Ricarda Schott & Co. unterstützen nämlich die in der Frauen-Oberliga um den Klassenverbleib kämpfende Zweitvertretung. Am Samstag gelang ein 91:65-Erfolg über die Telekom Baskets Bonn, am Mittwochabend ging es nach Rhöndorf.