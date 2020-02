Basketball : TG Neuss Junior Tigers spielen um Klassenverbleib

Neuss Mit einem Heimsieg über die Junior Lions Academy könnte das Team von Trainer Dragan Ciric schon alles klar machen.

(sit) Die weibliche U18-Bundesliga (WNBL) geht in die entscheidende Saisonphase. Nach Abschluss der Hauptrunde stehen ab dem kommenden Wochenende die Play-offs um den Einzug ins DM-Viertelfinale und die Play-downs um den Klassenverbleib auf dem Programm. Für die von Dragan Ciric trainierten Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss geht es nach Platz fünf in der Hauptrunde, Gruppe Nordwest, ums Ticket für die höchste Spielklasse. In der Relegationsrunde warten nun die Junior Hurricanes aus Rotenburg (Fünfter Nordost) und die Junior-Lions Academy aus Halle (Sechster Nordost). Läuft es optimal, könnte alles schnell (vor-)entschieden sein: Wenn nämlich die Junior Hurricanes, die aus der Hauptrunde zwei Siege mit in die Play-downs Nord bringen, bei den RheinStars Ladies Hürth (0) gewinnen und die TG Neuss Junior Tigers (2) am Sonntag (13 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße die Junior Lions Academy (0) schlagen, ist der Drops schon vor den dann noch ausstehenden Rückspielen gelutscht. Nur im umgekehrten Fall kehrt noch mal große Spannung in den Abstiegskampf ein.