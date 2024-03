Play-offs im Basketball TG Junior Tigers sind gegen Wedel absolut chancenlos

„Die Frage zu stellen, wie es mit Johanna und Marija gelaufen wäre, ist müßig“, sagte Ciric todtraurig, versprach aber: „Auch wenn die Chancen, den Abstand im Rückspiel noch wettzumachen, nicht gut stehen, wollen wir dann zeigen, dass wir mehr können.“ Die Partie in der Halle Am Steinberg findet am 24. März in Wedel statt.