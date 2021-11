Basketball : TG Neuss Junior Tigers gelingt eine Überraschung

Neuss Die jungen Schützlinge von Trainer Dragan Ciric fügen den OSC Junior Panthers aus Osnabrück die erste Niederlage in dieser Saison zu.

(sit) Gegen die ungeschlagen angereisten OSC Junior Panthers brachten die TG Neuss Junior Tigers in heimischer Halle mit dem 67:49 (Halbzeit 39:30) ihren zweiten Saisonsieg ein belegen nach vier Spielen mit vier Punkten Rang fünf in der Gruppe Nordwest der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL).

Trainer Dragan Ciric fand trotzdem noch ein Haar in der Suppe. Dass seine Mädels dem Gegner in den beiden ersten mit 24:16 und 15:14 gewonnenen Vierteln per Buzzer-Beater Punkte mit der Schlusssirene gestatteten, ging ihm gegen den Strich: „Das war unnötig.“ Grundsätzlich zeigt er sich mit der Vorstellung der Mannschaft indes sehr einverstanden. Sein Fazit: „Wir haben bestätigt, dass wir auch gegen vor uns stehende Teams mithalten und gewinnen können. Darauf werden wir aufbauen.“ Am 12. Dezember geht es nach Recklinghausen.