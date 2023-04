Basketball-DM der Seniorinnen Team „Go for Argentina“ fährt als Vizemeister zur WM

Auch im letzten Spiel gegen die „Offenbach and Friends“ lagen Ute Hoffmann & Co. schon mit zehn Punkten vorne, doch verletzungsbedingt nur zu acht angetreten, ging ihnen zunehmend die Puste aus. Am Ende retteten sie, obwohl kurz vor Schluss sogar noch ins Hintertreffen geraten, einen Ein-Punkte-Vorsprung über die Zeit. Das bescherte ihnen hinter den „Jeojodo‘s“ die Vizemeisterschaft. „Dies war für uns gleichzeitig die erste Bewährungsprobe für die Ende August stattfindende 16. Fimba-Weltmeisterschaft der Senioren“, führte Angela Krings erklärend aus. „Diese wird in diesem Jahr in Argentinien stattfinden. Sechs der acht Spielerinnen des Deutschen Vizemeisters werden dann auch mit dabei sein und bei diesem Turnier in der Altersklasse Ü65 an den Start gehen.“