Basketball-Regionalliga Talfahrt der Elephants Grevenbroich geht weiter

In Zahlen ausgedrückt: Die Gäste hatten in der Märkischen Sporthalle kein gutes Wurfhändchen – weder von außen (6/32 Dreier für 18,8 Prozent) noch von innen (20/45 Treffer für 44,4 Prozent). Sicher, auch die Quoten der HammStars waren mit 51,1 Prozent aus der Nah- und Mitteldistanz (23/45) sowie 25 Prozent von jenseits der Drei-Punkte-Linie (5/20) alles andere als gut, doch das machte ihnen gar nichts. Denn das Schießpulver haben die vor allem für ihre starke Defensive bekannten Schützlinge von Trainer Ivan Rosic ohnehin nicht erfunden, und dann gab es da ja auch ihre frappierende Überlegenheit am Korb. Das Rebound-Duell ging mit 62:35 (!) an die Hausherren – ein Schlag ins Gesicht der in diesem Metier hauptsächlich für die Elephants tätigen Herren Adenekan (nur vier Rebounds in 21:17 Minuten auf dem Feld), Kazembola (5) und Müller (1).