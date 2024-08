Europameisterschaft der U18-Mädchen Basketball statt Fun On The Beach für zwei Tigers der TG Neuss in Portugal

Am Montag um 10.30 Uhr landete in Frankfurt der Flieger aus Porto, an Bord die noch am Tag zuvor bei der FIBA U18 Women’s EuroBasket in der portugiesischen Hafenstadt Matosinhos für Deutschland tätige Delegation des Deutschen Basketball-Bundes (DBB). Darunter Flügelspielerin Johanna Huppertz und Co-Trainer Björn Weber vom Zweitligisten TG Neuss. In Marija Ilic stand ursprünglich sogar noch eine dritte Tigerin im Kader, doch hatte die Spielmacherin krank todtraurig zu Hause bleiben müssen.