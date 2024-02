Basketball Starke Johanna Huppertz reicht Junior Tigers nicht

Zwar dominierten die vom Ex-Neusser John F. Bruhnke trainierten Gastgeberinnen vor allem mit Frederike Askamp, deren Mutter Marlies Askamp mit Deutschland 1997 EM-Bronze geholt hatte, die Bretter (23 Punkte/14 Rebounds), doch trotz 63 zugelassener Rebounds vermochte Ciric beim Blick auf den Spielberichtsbogen kaum nachzuvollziehen, „wie wir dieses Spiel verlieren konnten. Wir machen 81 Punkte – und das in einem Jugendspiel. Damit gewinnst du normalerweise selbst gegen den Tabellenführer Recklinghausen/Herne.“ Und dabei musste der DM-Dritte der vergangenen Saison in Marija Ilic (Bänderriss) wie schon im Hinspiel seine beste Punktesammlerin ersetzen. Er hofft, dass er die ultra-taffe 16-Jährige am 25. Februar im wahrscheinlich entscheidenden Duell mit dem Verfolger Talents BonnRhöndorf wieder einsetzen kann. In Düsseldorf lag die Last in erster Linie auf den Schultern von Johanna Huppertz. Die 17-Jährige lieferte mit 26 Punkten und acht Ballgewinnen auch ab, zweistellig zu punkten wussten außer ihr indes nur noch Greta Ohrmann und Mia Brohl.