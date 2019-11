Basketball : Spitzenspiel in der U18-Bundesliga am Freitag in Neuss

Spitzenspiel in der U18-Bundesliga am Freitag in Neuss

Neuss Janina Pils kommt zum ersten Mal als Gegnerin an den Rhein.

Mit einem Kracher verabschieden sich die U18-Basketballerinnen der TG Neuss in die Weihnachtspause. Denn die Partie am Freitagabend (19.30 Uhr, Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße) zwischen den heimischen Junior Tigers und den Metropol Girls aus Recklinghausen ist nicht nur der erste Auftritt von Janina Pils (von 2011 bis 2018 Trainerin der TG) als Gegnerin in Neuss, sondern auch das Topspiel der Bundesliga, Gruppe Nordwest.

Die Gäste aus der Ruhrfestspielstadt reisen zwar als Spitzenreiter an, weisen nach Abschluss der Hinrunde mit 3:2-Siegen jedoch die gleiche Bilanz auf wie die Verfolger BG Bonn, SteelFire 3-2-1 und TG Neuss. Das Hinspiel gewannen die Mädchen von Janina Pils überaus deutlich mit 80:46, zuletzt setzte es aber Niederlagen bei den OSC Junior Panthers (76:81) und der BG Bonn (56:59). Ärgerlich, für die ehrgeizige Trainerin allerdings kein Beinbruch: „Klar, du kommst hier als Trainerin mit einer Vita hin, da hat der Verein eine bestimmte Erwartungshaltung. Und natürlich willst du auch selbst was erreichen. Aber diese Schwankungen sind normal. Was nicht ist, kann ja noch werden.“ Auch für die Junior Tigers gab es vor dem spielfreien Totensonntag einen kleinen Rückschlag: Nach drei Siegen in Folge über die BG Bonn (57:55), RheinStars Ladies Hürth (62:59) und die OSC Junior Panthers (63:56) kassierte das Team von Trainer Dragan Ciric bei SteelFire 3-2-1 eine 67:77-Niederlage. Im ersten Duell mit Recklinghausen hatten die Junior Tigers vor allem die auch in der Damen-Regionalliga spielende Amelie Kröner nie in den Griff bekommen. Die 1,86 Meter große Centerin, Zweite bei der U18-EM im 3x3-Basketball in Tiflis, legte je 23 Punkte und Rebounds auf.