Basketball : So sieht die Zukunft der TG Neuss aus

Das Team der TG Neuss Junior Tigers für die Saison 2021/2022: (v.l.) Céline Glock, Hazal Sulaksu, Mika Zaparaniuk, Dana Hartwig, Karla Lukas, Madleen Reipen, Trainer Dragan Ciric, Marija Ilic, Amelie Sibylla Roos, Svea Zisselmar, Greta Ohrmann, Jule Schillings und Johanna Huppertz. Foto: WORO

Neuss Die Junior Tigers sind in die 13. Saison der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) gestartet. Ihr Trainer Dragan Ciric soll die jungen Spielerinnen vor allem fit machen für Einsätze im leistungsbezogenen Damenbereich.

Von Dirk Sitterle

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat endlich auch die Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) wieder losgelegt. Die beiden ersten Spieltage liegen schon hinter den 27 in die Gruppen Nordwest, Nordost, Mitte und Süd eingeteilten Teams. Und Stefan Raid, DBB-Vizepräsident für Jugend und Schule, geht fest davon aus, dass nun tatsächlich der Nachfolger des schon 2019 gekürten Champions ChemCats Chemnitz ermittelt wird: „Die Vereine haben sich in jeglicher Hinsicht bestens vorbereitet und dürsten danach, sich wieder bundesweit messen zu können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die coronabedingten Hygiene- und Sicherheitskonzepte in den einzelnen Spielhallen greifen und dass wir eine komplette Saison über die Bühne bringen.“

Die TG Neuss Junior Tigers, schon seit Gründung der Liga zur Saison 2009/2010 dabei (damals in einer Kooperation mit ART Düsseldorf und dem SC Bayer Uerdingen noch als Rhein Girls), treten in der Gruppe Nordwest an – und haben nach der 56:71-Niederlage zum Start bei den Cologne Regio Ladies (formiert von den RheinStars Köln, BBZ Opladen und dem Hürther BC) ihre ersten Punkte aufs Konto gebracht. In Allerheiligen gelang den Schützlingen von Trainer Dragan Ciric ein 65:58-Erfolg (Halbzeit 36:27) über New Basket Oberhausen. Obwohl seine Tigers nach nervösem Beginn noch im ersten Viertel die Kontrolle übernahmen (23:13/10.) und mit einer 15-Punkte-Führung in die letzten fünf Minuten gingen, sah der Coach noch Verbesserungspotenzial: „Eine Wurfquote aus der Nah- und Mitteldistanz von 46 Prozent kann sich sehen lassen und die 37 Defensivrebounds waren der Garant für den wichtigen Sieg, aber die 30 Ballverluste, die Oberhausen teilweise auch leichte Punkte bescherten, schmerzen mich sehr. Daran werden wir arbeiten müssen.“

Info Der Fahrplan der Junior Tigers in der Bundesliga Vorrunde Cologne Regio Ladies - TG Neuss Junior Tigers⇥71:56 TG Neuss Junior Tigers - evo New Basket Oberhausen⇥65:58 TG Neuss Junior Tigers - BasketGirls Ruhr⇥31. Oktober TG Neuss Junior Tigers - OSC Junior Panthers⇥28. November Metropol Girls Recklinghausen - TG Neuss Junior Tigers⇥12. Dezember TG Neuss Junior Tigers - Herner Turn-Club⇥19. Dezember TG Neuss Junior Tigers - Cologne Regio Ladies⇥9. Januar evo New Basket Oberhausen - TG Neuss Junior Tigers⇥16. Januar BasketGirls Ruhr - TG Neuss Junior Tigers⇥30. Januar OSC Junior Panthers - TG Neuss Junior Tigers⇥6. Februar TG Neuss Junior Tigers - Metropol Girls Recklinghausen⇥20. Februar Herner Turn-Club - TG Neuss Junior Tigers⇥27. Februar Achtelfinale 5./6. und 19./20. März Viertelfinale 2./3. und 9./10. April TOP4-Turnier 30. April und 1. Mai (Ort steht noch nicht fest)

Zum Modus: Nach Ende der Vorrunde am 27. Februar stehen die 16 Mannschaften (vier pro Gruppe) für das Achtelfinale (mit Hin- und Rückspiel) fest. Auch im Viertelfinale entscheiden zwei Partien („Best of Two“) über den Einzug ins Top4-Turnier um den DM-Titel. Die drei letztplatzierten Teams jeder Vorrunden-Gruppe rutschen in die Relegationsrunde (Nord und Süd). Dabei werden die Ergebnisse aus den direkten Duellen übernommen. Die Teams auf den Plätzen fünf und sechs steigen ab und müssen in einer Qualifikationsrunde um ihr Bundesliga-Ticket für die Saison 2022/2023 kämpfen.

Der nur in Zahlen gemessene Erfolg ist freilich nicht die Hauptmotivation der Turngemeinde, sich an der WNBL zu beteiligen. „Im Vordergrund steht, alle Spielerinnen individuell bestmöglich weiterzuentwickeln, um sie langfristig auf eine Perspektive im leistungsbezogenen Damenbereich vorzubereiten“, erklärt Abteilungsleiterin Angela Krings.