Das neue Team des Regionalligsten aus Grevenbroich Von der Golden Gate Bridge zum Basketball spielen an die Erft

Der Anfang ist gemacht. Am Sonntag hatte Coach Mahmoud Al-Abed sein auf Schlüsselpositionen neu besetztes Team zum ersten Mal zusammen. Und am Montag begann für die NEW‘ Elephants die Vorbereitung auf die zweite Saison seit der Rückkehr in die Basketball-Regionalliga West. Die beginnt für die Grevenbroicher am 21. September mit einem Auswärtsspiel beim UBC Münster II. Bis dahin wartet noch eine ganze Menge Arbeit auf Al-Abed, der in der Schlossstadt, als Co-Trainer und Analyst unterstützt von Ken Pfüller, in seine erste komplette Spielzeit als Chef geht. Inzwischen steht auch der Kader. Ein erster Überblick: