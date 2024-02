Basketball-Regionalliga Für Elephants Grevenbroich kann noch alles gut werden

Sich auf die Schützenhilfe der Mitbewerber zu verlassen, kommt dem bis zum Saisonende als Chefcoach geführten Mahmoud Al-Abed ohnehin nicht in den Sinn. Und darum hat er vor dem Treffen der im neunen Jahr chronisch Erfolglosen – Recklinghausen ist seit sechs Spielen ohne Sieg, Grevenbroich punktete nur gegen Bonn und ging danach fünf Mal in Folge leer aus – bei seinem dritten Einsatz in der Kommandozentrale vor allem an drei Defiziten gearbeitet: „Selbstvertrauen, falsche Entscheidungen, Spielsystem.“ Dass das nicht von heute auf morgen funktionieren kann, weiß er natürlich. „Dazu braucht man Zeit, so was macht man normalerweise in der Vorbereitung auf eine Saison.“