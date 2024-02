2. Basketball-Bundesliga Sechs Endspiele für die Tigers um den Klassenverbleib

Die Tigers müssen dagegen bis auf Weiteres auf Marija Ilic verzichten. Die in der Rückrunde bislang so starke Schützin hat sich nach ihrem Ende Januar beim Spiel der Junior Tigers in der WNBL gegen Osnabrück erlittenen Bänderriss im Sprunggelenk inzwischen zwar von ihren Krücken verabschiedet, doch an einen Einsatz ist vorerst nicht zu denken. „Ihren Ausfall müssen wir als Team auffangen“, fordert Weber. Zudem hofft er im Spielaufbau auf die schwer in die Saison gestartete Iva Banozic. „Sie leistet Extraschichten – und das merkt man. Gegen Lichterfelde hatte sie keinen einzigen Turnover.“ Alles andere als normal ist das Match für Olivia Nash, die zum ersten Mal seit dem Abschied aus Grünberg im vergangenen Jahr auf ihr altes Team trifft.