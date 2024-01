2. Basketball-Bundesliga Schlusslicht bezwingt den Tabellenführer

Sein „Chef“ Björn Weber stieg indes mit einem seligen Lächeln in sein Résumé ein und verriet: „Ich bin total glücklich!“ Nun zählen die Tigers traditionell nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Hurricanes – treue Anhänger erinnern sich bestimmt noch an den 71:67-Sieg vom November 2021 nur sechs Tage nach einem 61-Punkte-Debakel in Opladen (27:88) –, die das Hinspiel vor fünf Wochen gegen allerdings personell arg dezimierte Neusserinnen noch problemlos mit 85:55 gewonnen hatten. Aber dass das Schlusslicht den bislang so souveränen Tabellenführer derartig an die Wand spielt, kommt schon einer ziemlichen Sensation gleich.