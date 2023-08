Basketball-Regionalliga NEW’ Elephants Grevenbroich starten ihr Comeback

Für Pfüller indes kein Grund zur Sorge. „Uns war von vorneherein klar, dass wir da auf die Fresse kriegen. Rhöndorf landet am Ende unter den Top 4, da stehen viele Spieler im Kader, die schon in der Pro A gespielt haben.“ Zudem, so der Coach weiter, „machen die von der taktischen Ausrichtung her genau das, was wir machen: viel Ganzfeldverteidigung und der Versuch, den Ball schnell nach vorne zu bringen.“ Voll mitzuhalten vermochten da aus seiner Truppe fast erwartungsgemäß nur zwei Akteure: US-Boy Brian Dawson (28 Punkte) beeindruckte selbst Dragons Headcoach Stephan Blode. Und auch Center Shore Adenekan (19) verdiente sich ein dickes Lob seines Trainers. „Wir haben zum ersten Mal was für ihn kreiert – und das hat geklappt.“