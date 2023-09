Basketball-Regionalliga Pokalaus der Elephants bei ETB Miners mit Lichtblicken

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als günstig gewesen: Seit dem MRT am Montag ist klar, dass sich Fabian Berens im Spiel gegen Bonn einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Obwohl sein Knie bereits am Freitag operiert wird, ist die Saison für den 24-Jährigen wohl vorbei. Ein herber Schlag für den Aufsteiger, „denn er hat uns Stabilität im Wurf gegeben“, sagt sein Trainer, der sich umgehend auf die Suche nach einem Ersatz begeben hat. Gegen Essen fehlte wie auch schon in Bonn der am Auge genähte Tim Elkenhans. Und weil die für den Transport der Trikots zuständige Spielercrew erst 13 Minuten vor Anpfiff den Sportpark Am Hallo im Stadtteil Stoppenberg erreichte, fiel zudem ein vernünftiges Aufwärmprogramm flach. Trotzdem waren die Gäste sofort auf Betriebstemperatur, führten nach fünf Minuten sogar mit 13:7. In Schwierigkeiten gerieten sie erst – und das war eine beunruhigende Parallele zur 87:107-Schlappe am Samstag bei den Telekom Baskets Bonn II –, als die Hausherren in der Zone verteidigten. Den Grund für die Niederlage sah Pfüller diesmal indes in der Defensive. „Wir sind da eigentlich nicht undiszipliniert, aber machen Sachen, die so nicht besprochen wurden. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt 120 Punkte machen müssen, um Spiele zu gewinnen.“