Basketball : Nichts zu holen für die Junior Tigers beim Tabellenführer

Neuss Die Schützlinge von Trainer Dragan Ciric standen in Osnabrück von Anfang an auf verlorenem Posten.

Schon in der fünften Minute lag Osnabrück mit 21:10 vorne. Im zweiten Viertel verkürzten die jungen Tigers zwar noch mal auf 22:27, dann aber sorgte der Favorit mit einem 15:0-Lauf wieder für klare Verhältnisse. Bemerkenswert: Beim Gang in die Halbzeitpause hatte Frieda Bühner für die Panthers schon 20 ihrer am Ende 27 Punkte markiert. Dazu sammelte sie 24 Rebounds (19 vor dem Seitenwechsel) ein. In der zweiten Hälfte dominierte Osnabrück noch deutlicher, gewann die beiden Viertel mit 22:8 und 19:9.