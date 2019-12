Basketball : Elephants springen auf Play-off-Platz acht

Grevenbroich Basketball-Regionalligist schlägt zum Rückrunden-Start BG Dorsten.

Passend dazu die erste Hälfte: Gegen die nach den Ausfällen von René Penders, Gerrit Budde und Arbnor Voca sowie der Trennung von Jon Pedroso nur zu siebt angetretenen Gäste kamen die Elephants nicht in die Gänge. Für Dorsten drückte Jonas Peters alleine im ersten Viertel dreimal erfolgreich von jenseits der Drei-Punkte-Linie ab und bescherte dem WBV-Pokalsieger die 7:2- (3.), 10:4- (4.) und 18:13-Führung. Erst in der achten Minute eröffnete Jamal Smith mit dem Korb zum 18:18 seine One-Man-Show, mit der er sich am Ende mit 30 Punkten mal wieder zum Topscorer krönte. Kurz darauf sorgte der gesundheitlich schwer angeschlagene Troy Harper per Dreier für die erste Führung (21:20/9.). Punkte, eingebettet in einen 11:0-Lauf, mir dem die Elephants beim 29:20 (12.) Kontrolle über das Match zu bekommen schienen. Dass dies nicht gelang, machte Manager Hartmut Oehmen an zwei Dingen fest: „Uns fehlt ein Vocal Leader, der die Mannschaft mitreißt, und der Killerinstinkt.“ Der Coach drückte das noch wesentlich martialischer aus: „Wenn der Gegner am Boden liegt, musst du sein Blut schmecken – und ihn endgültig erlegen.“