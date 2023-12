Basketball-Regionalliga NEW‘ Elephants müssen wieder einen Zahn zulegen

Den Schalter umzulegen, ist auch dringend nötig, denn Hamm gehört in der höchsten Spielklasse des Westdeutschen Basketball-Verbandes mittlerweile zum Establishment. Zum Saisonauftakt gab’s für die Elephants im direkten Duell zwar einen 61:56-Heimsieg, doch damals hatte der Pfüller nach wie vor freundschaftlich verbundene Coach Ivan Rosic mit seinen Schützlingen auch gravierende Personalprobleme zu stemmen. Inzwischen sind die HammStars punktgleich mit den Grevenbroichern und stellen mit nur 896 Punkten (74,7 im Schnitt) nach Herten (72,2) die zweitbeste Defensive der Liga. Zum Vergleich: Die Elephants kassieren im Schnitt die meisten Punkte (92,6) aller 13 Teams, in der Offensive (89,2) sind indes nur Tabellenführer ETB Miners (97,4) und Salzkotten (89,5) erfolgreicher. Pfüller: „Wir müssen also unserer Linie treu bleiben – auf Tempo und Druck gehen.“ In etwa so wie beim 103:117 im Nachholspiel am Montag gegen Essen. „Wenn wir auch in Hamm so treffen, wäre das gut.“ Allerdings fällt Fritz Hoffmann weiter krank aus, hinter dem Einsatz des ebenfalls erkälteten Max Kracht steht ein Fragezeichen.