Basketball : NEW’ Elephants haben ihr neues Team fast beisammen

Grevenbroich Der in der Schlossstadt als Trainer und Sportlicher Leiter tätige Ken Pfüller war in den Sommerferien nicht untätig und hat die meisten der offenen Planstellen besetzt.

Geht alles gut, starten die Basketballer der NEW’ Elephants am 25. September mit dem Spiel beim SV Haspe 70 in die Regionalliga-Saison. Mag es während der Corona-Pandemie auch keine Gewissheiten geben, so kann der in Grevenbroich als Trainer und Sportlicher Leiter geforderte Ken Pfüller nun sein neues Team präsentieren. Dass Andrija Blatancic und Jonathan Coles nicht mehr zurückkehren, war ebenso klar wie die Vertragsverlängerungen von John Murry und Tim Elkenhans. Und das hat sich außerdem getan:



Bleiben Dzemal Selimovic: Der 2,05 Meter große Center geht in seine zweite Saison bei den Elephants. Coach Ken Pfüller arbeitete mit dem 22-Jährige schon zu dessen Jugendzeiten in Solingen zusammen.