Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich treffen auf „Die Kellerkinder“ aus Deutz

Den fast schon obilgatorisch schlechten Saisonstart des Kontrahenten macht er an dessen Personalproblemen zum Auftakt fest. Die sind allerdings inzwischen Schnee von gestern: Beim 86:66-Sieg am vergangenen Samstag über den UBC Münster II gab Elijah Jenkins sein Heimdebüt in dieser Saison. Vor dem Spiel eine Woche zuvor beim SV Haspe 70 (81:84) hatte für den US-Boy, der in Köln vor Kurzem ein Masterstudium aufgenommen hat, nach dreimonatiger Wartezeit endlich der Aufenthaltsbescheid vorgelegen. Seine beiden Einsätze für den DTV garnierte der 1,90 Meter große Guard mit 21,5 Punkten im Schnitt. Flo Wendeler spielte gegen Münster zum ersten Mal für die Domstädter und war mit 15 Punkten neben Joe Koschade direkt Topscorer. Der 30 Jahre alte Center weist mit 2,05 Metern Gardemaß auf, spielte für die Dragons Rhöndorf schon in der Pro A sowie für die Bayer Giants Leverkusen und RheinStars Köln in der Pro B. In den vergangenen Monaten war er mit dem 3×3-Team von LFDY Düsseldorf unterwegs. Jonathan Arnold, ehemaliger Teamkollege Pfüllers‘ in Velbert, trug in den vergangenen drei Jahren das Trikot der Basketball Löwen Erfurt (Pro B), wohnt und arbeitet nach Abschluss seines Master-Studiums in Psychologie nun aber in Köln. Beim Abschied des 1,97 Meter großen Mannschaftskapitäns in Thüringen sagte Löwen-Sportdirektor Florian Gut: „Jonathan war für uns ein absoluter Glücksfall.“