Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich müssen trotz Kaltstart liefern

Ein Nachteil für die Gastgeber ist, dass sie seit dem immens wichtigen 85:77-Erfolg am 9. Dezember gegen Herten keinen Einsatz mehr hatten. Während die Bonner in der Liga noch bis zum 16. Dezember aktiv waren, fiel das für dieses Wochenende ausgemachte Testmatch der Elephants gegen Wuppertal aus. Erst am Mittwoch sah der Coach seine Schützlinge zum ersten Mal seit der letzten gemeinsamen Trainingseinheit am Donnerstag vor Heiligabend wieder. „Und da waren wir nur zu fünft“, sagt der Coach, der sich in der Weihnachtspause mit dem Vorstand zusammengesetzt hatte, um personelle Veränderungen zu erörtern. Das Ergebnis: Es bleibt alles beim Alten. Pfüller: „Wir sind nicht ganz glücklich mit der Situation, aber auch nicht unglücklich genug, um darauf zu reagieren. Zu 99 Prozent werden wir nichts mehr machen.“ Auch am grundsätzlich bewährten Spielsystem will er festhalten. „Wir werden auch wieder full court, also übers ganze Feld verteidigen.“ Und in der Offensive hofft er, „dass sich unsere Dreierquote stabilisiert.“