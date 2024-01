Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich müssen dringend zulegen

In Wulfen dürfte sich das indes als schwierig erweisen, brachte die Truppe von Coach Gary Johnson in den vergangenen Wochen doch eine Serie von fünf Siegen in Folge aufs Parkett. In vier dieser Begegnungen stand der als Rettungsanker verpflichtete Juhwan Harris-Dyson (15,2) auf dem Court. Der 1,98 Meter große und 24-jährige US-Amerikaner war zuletzt als Profi bei CSM Galati (Rumänien) unter Vertrag und verhalf der BBG Herford in der Saison 2021/2022 zum Aufstieg in die Pro B. Im Schnitt legt er 15,2 Punkte für das Wolfsrudel auf. Topscorer der Baskets, die in Manuel Bojang (10,1) einen echten „Grevenbroicher Jung“ in ihren Reihen haben, ist indes der junge Center Tarik Jakupovic (16,6), der den Elephants bei ihrem 88:80-Sieg im Hinspiel 18 Punkte einschenkte. Höchste Aufmerksamkeit verdienen auch Guard Gabriel Jung (13,1), Alexander Winck (11,0), Nils Peters (9,5), der Finne Leevi Erkkilä und der Distanzschütze Nils Strubich.