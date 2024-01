Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich mit Ladehemmung gegen Hagen

Großen Anteil daran, dass das Match auch in der Folge eng blieb, hatten bei den Elephants Brian Dawson, Shoré Adenekan und Ogechi „Jimmy“ Nebo. Pfüller: „Das waren unsere Schwergewichte.“ Vor allem der zuletzt heftig gescholtene Adenekan überzeugte. Zwar machte ihm am Korb der 2,17 Meter große Alex Kortenbreer zu schaffen, „doch die drei anderen Großen hat er aufgefressen“, lobte der Coach den Briten. „Er ist wesentlich aggressiver zum Korb und zum Rebound gegangen und war auch gut im Gegenangriff und Fastbreak.“ Die Kehrseite der Medaille: Wie Dawson sammelte er in der Defensive kräftig Fouls, so dass Pfüller seine mit Abstand besten Akteure für längere Phasen auf der Bank lassen musste. Und genau das wurde den wieder aufopferungsvoll verteidigenden Grevenbroichern im letzten Viertel, in das sie mit einem allemal handlebaren Sechs-Punkte-Rückstand (63:69) gingen, zum Verhängnis: Der von seinem Trainer erst kurz zuvor wieder aufs Feld beorderte Dawson riss seinem unaufmerksamen Gegenspieler den Ball aus den Händen – und kassierte sein fünftes und damit disqualifizierendes Foul (34.). Pfüller ärgerte daran, „dass die Schiedsrichter, die bis dahin und auch danach eigentlich einen ganz guten Job gemacht haben, die Aktion von ihrer Position gar nicht sehen konnten.“