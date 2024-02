Basketball-Regionalliga Elephants bleiben optimistisch

Schon in Köln wäre seiner Meinung nach der Turnaround möglich gewesen. Als Knackpunkt führte er das katastrophale und mit 11:32 verlorene erste Viertel an: „Da hatten die Jungs die neue Struktur in der Defense noch nicht verinnerlicht. Sie brauchen Zeit, bis sie die verstehen und umsetzen können. Ich will da keinen Druck machen.“ Das Eis, so der Coach hoffnungsfroh, sei dann aber im zweiten Viertel gebrochen. Die zweite Hälfte ging sogar mit 28:24 an die Gäste. Viel Luft nach oben sieht Al-Abed jedoch auch in der Offensive. „Die war nicht gut“, räumte er mit Blick auf die verheerenden Wurfquoten sowohl aus der Nah- und Mitteldistanz (20/48 Treffer für 41,7 Prozent) sowie von jenseits der Drei-Punkte- (1/18 Treffer für 5,6 Prozent) und der Freiwurflinie (8/15 Treffer für 53,3 %) ein.