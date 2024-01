Basketball-Regionalliga NEW‘ Elephants liefern gegen Bonn auch unter Druck ab

In dem arbeitete sich der nun auch an den Brettern deutlich aggressivere Aufsteiger (17 Offensivrebounds) wieder zurück in die Partie und lag kurz vor Schluss mit zwei Punkten Differenz in Front. Ein unbedachtes Foul von Tim Elkenhans im korbungefährlichen Niemandsland in Höhe der Mittellinie eröffnete den Gästen die Chance, sich mit noch 1,9 Sekunden auf der Spieluhr für eine letzte Attacke neu zu formieren. Der von Jonathan Broer bedrängte Tim Birk hielt aus der Ferndistanz für drei Punkte drauf, verfehlte zwar, doch der Rebound landete bei den Bonnern. „Zum Glück war die Spielzeit abgelaufen, so dass direkt am Korb kein Wurfversuch mehr möglich war“, stellte Pfüller ziemlich erleichtert fest. Der Heimsieg zum Start ins neue Jahr bringt seine Schützlinge auf Platz vier der Tabelle, viel wichtiger jedoch ist, dass sich der Abstand zum TSV Bayer 04 Leverkusen II (unterlag beim DTV Basketball Köln nur mit 74:75) auf dem einzigen Abstiegsplatz auf acht Punkte vergrößert hat. Ein Polster, das auch deshalb für leichte Entspannung sorgt, weil nun zwei haarige Aufgaben auf die Grevenbroicher Korbjäger warten: Am Samstag (18.30 Uhr) geht’s zum starken Mitaufsteiger TV Salzkotten (3.) und eine Woche darauf (20. Januar) kommt der Tabellenzweite BBA Hagen an die Erft.