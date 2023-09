Basketball NEW‘ Elephants gewinnen Zitterpartie in Herten

Weil die Elephants indes den zweiten Abschnitt mit 30:17 gewannen, gingen sie mit einer knappen Führung in die zweite Hälfte. Danach blieb es eng. In Vertretung der großen Jungs – Herten musste auf den verletzten Dario Fiorentino verzichten, Grevenbroich weiterhin auf Shore Adenekan – übernahm bei den Gastgebern Adam Raczkiewicz (23 Punkte, 6/12 Dreier), die Elephants hatten in Ogechi Nebo ihren Topscorer (24 Punkte, elf Rebounds, 1/3 Dreier). Dass der in der vergangenen Saison beim Ligarivalen Citybasket Recklinghausen nur als Nebendarsteller beschäftigte Flügel in der Schlossstadt förmlich aufblüht, macht Pfüller vor allem am ihm auf den Leib geschriebenen Spielsystem fest: „Er ist halt ein Typ, der in seinem bisherigen Verein unter dem Radar war. Aber wenn man ihn laufen lässt, kommen gute Sachen dabei raus.“