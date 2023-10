Basketball-Regionalliga Elephants erleben ein dramatisches Wochenende

Nach der bitteren Niederlage vom Freitag in Hagen waren die Regionalliga-Basketballer der NEW‘ Elephants mit ordentlich Wut im Bauch zum Heimspiel am Sonntag gegen den Aufstiegsfavoriten ETB Miners angetreten. Gemeinsam mit rund 500 Zuschauer freuten sie sich auf einen heißen Tanz. Doch beim Aufwärmen beschädigte ausgerechnet der Ex-Grevenbroicher Dzemal Selimovic die Korbanlage so stark, dass die Partie abgesagt werden musste. „Wir sind als Gastgeber verpflichtet, binnen 60 Minuten für Ersatz zu sorgen, und das hätten wir auch gekonnt, doch an der Halterung sind die Schweißnähte gerissen. Das ist so ohne Weiteres nicht zu reparieren“, erklärte Elephants-Coach Ken Pfüller, der nun hofft, „dass uns bis zum nächsten Training am Mittwoch wieder zwei Körbe zur Verfügung stehen.“ Am Samstag kommt in der Liga Wulfen nach Grevenbroich.