Basketball-Regionalliga Elephants empfangen den Spitzenreiter ETB Miners

Wie stark der Spitzenreiter ist, weiß der Aufsteiger gut, setzte es Ende September doch im WBV-Pokal trotz ordentlicher Leistung eine 89:101-Auswärtsniederlage. Das erste Ziel von Trainer Ken Püller ist daher, „nicht abgeschlachtet zu werden.“ Münsters Zweitvertretung war in Essen mit 70:131 unter die Räder gekommen und auch der Tabellenzweite BBA Hagen hatte beim 77:97 keine Chance gegen die Schützlinge von Trainer Lars Wendt. Dem hat der von 2001 bis 2007 als Coach in Diensten der Elephants stehende Sportliche Leiter Raphael Wilder eine erstklassige Mannschaft zusammengebastelt: US-Boy Bryant Allen ist rasend schnell und mit 19,8 Punkten im Schnitt auch treffsicher. Selimovic, wenn er denn spielt, wäre am Korb auch für Shoré Adenekan eine echte Herausforderung. Mit durchschnittlich 16,5 Punkten und 11,8 Rebounds ist er der wohl beste Center in der Liga. Der ehemalige Bundesliga-Profi Nikita Khartchenkov ist auch mit 36 Jahren immer noch eine Waffe, kann aus fast jeder Position treffen. Für ihn stehen pro Spiel 11,5 Punkte zu Buche. Und der von den Telekom Baskets Bonn nach Essen gewechselte Justin Andrew legt im Schnitt 17,5 Zähler auf, was den Grevenbroicher Trainer zu diesem Schluss bringt: „Wenn die alle treffen, wird das für uns ein zweites Deutz.“ Die Kölner hatten die Elephants am neunten Spieltag mit 108:76 verprügelt.