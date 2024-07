2. Basketball-Bundesliga Neue Tigerin aus Holland misst stolze 1,96 Meter

Auch Claire Sutherland-Case kommt direkt vom Uni-Basketball in die 2. Bundesliga: Die 23 Jahre alte Kanadierin aus Hamilton im Bundesstaat Ontario war nach drei Jahren bei den Lady Blue Devils der Central Connecticut State University in New Britain (USA) an die University auf West Florida in Pensacola gewechselt. Für die Argonauts legte die 1,85 große Flügelspielerin im zweiten und letzten Jahr im Schnitt starke 14,1 Punkte und 7,9 Rebounds auf. Ihr Highlight-Match: Am 84:31-Erfolg über die Shorter Hawks war sie mit einem Double-Double (27 Zähler, 10 Rebounds) beteiligt und traf dabei vier Mal von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Weber sieht in ihr eine Akteurin, „die zum Korb zieht und über einen guten Wurf aus der Mitteldistanz verfügt. Wir glauben, dass sie uns an beiden Enden des Feldes durch ihre Fähigkeiten die nötige Stabilität geben kann. Claire hat wie Sofie in den Gesprächen ein sehr positiven Eindruck hinterlassen.“