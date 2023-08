Basketball Marija Ilic holt mit DBB-Team Titel bei B-Europameisterschaft

Das vorrangige Ziel hatten die deutschen U16-Basketballerinnen bei der in Podgorica/Montenegro ausgetragenen B-Europameisterschaft schon mit dem 65:45-Erfolg im Halbfinale über Schweden erreicht. Nämlich den Wiederaufstieg in die A-Division. Doch einmal so richtig in Fahrt gekommen, setzten sich die jungen Schützlinge von Cheftrainer Heiko Czach auch noch die Krone auf. Im Endspiel bezwang das Team mit Marija Ilic vom Zweitligisten TG Neuss Tigers Gastgeber Montenegro mit 65:57 (Halbzeit 35:28).