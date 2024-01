U18-Basketball-Bundesliga Verletzung als Stimmungskiller

Ciric ist erst mal froh, dass in der WNBL auf die Partie am Sonntag bei den Rhein Bascats Düsseldorf eine Spielpause bis zum 18. Februar folgt. Er sieht die Verletzung auch als Chance. „Jetzt müssen eben die anderen in die Bresche springen“, fordert er und kündigt an: „Wir werden in dieser Woche wieder richtig gut trainieren.“ Das Hinspiel gegen die Bascats hatten die Neusserinnen ohne Marija Ilic (Bänderdehnung) und mit einer gesundheitlich angeschlagenen Johanna Huppertz deutlich mit 49:64 verloren.