Basketball Wenn sich Lars Fuhrmann in „Tony the Tiger“ verwandelt ...

Gut, dass ihn sein Lehramtsstudium Sport und Mathematik für das Gymnasium sowohl mit der nötigen Kondition als auch der dringend erforderlichen Koordination ausstattet. „Tony the Tiger“ ist im dritten Semester an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eingeschrieben. Das heißt aber auch, dass er für jedes Match der Zweitliga-Damen mehr als anderthalb Stunden anreisen muss. Ein Problem hat er damit freilich nicht, schließlich hatte er sein Herz schon vor seinem Engagement als Glücksbringer an die Tigers und den Basketball verloren. Tennis, Fußball und Schwimmen waren schnell aufs Abstellgleis gestellt, als er in der Saison 2016/2017, bestückt mit einer beim Neusser Schützenfest generierten Freikarte, den Weg in die Elmar-Frings-Sporthalle fand. Es waren vor allem die packenden Playoff-Duelle mit Göttingen und Wolfenbüttel, die seine Leidenschaft für den 1891 von James Naismith in der US-amerikanischen Stadt Springfield (Massachusetts) erfundenen Sport entfachte. Zunächst half er an der Kasse aus, machte sich als Ehrenamtler nützlich – und wurde dann selber zum Tiger. 2017/2018 war seine erste volle Saison, am Ende gekrönt von der ungemein packenden Halbfinal-Playoff-Serie um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus gegen das Wolfpack Wolfenbüttel. Das letzte Spiel mit Janina Pils auf der Trainerbank und der bis heute letzte Auftritt in der Postseason.