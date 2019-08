Basketball : Glücksgriff macht die TG Neuss Tigers froh

Jill Stratton (am Ball) gehörte schon in Opladen zu den positiven Erscheinungen – sowohl auf dem Platz als auch daneben. In Neuss wurde die Kanadierin mit offenen Armen empfangen. Foto: Miserius

Neuss Eigentlich hatte John F. Bruhnke geplant, nur mit einer Importspielerin in die Jubiläums-Saison der Turngemeinde in der 2. Bundesliga Nord zu gehen. Doch als die Anfrage der Kanadierin Jill Stratton (27) kam, sagte der neue Trainer der Neusser Basketballerinnen natürlich nicht Nein.

Denn das ist die Geschichte zum Coup: Die 27-Jährige, 2015 von der University of Toronto zunächst zum Wolfpack Wolfenbüttel in die 2. Liga gewechselt, hatte nach zwei starken Jahren in Opladen (2. Liga) und einem bei den Capitol Bascats Düsseldorf (Aufstieg in die Regionalliga) wieder Bock aufs Erstliga-Unterhaus. Also nahm sie über ihre ehemalige Teamkollegin Leonie Prudent (seit 2018 in Neuss) Kontakt zu den Tigers auf. Die vermochten ihr Glück kaum zu fassen. Denn zum einen gilt die Kanadierin, die gerade an der Hochschule in Köln ihren Master-Abschluss macht und nächstes Jahr wohl zurück in ihre Heimat kehrt, offiziell als Studentin – gut fürs schmale Budget der TG-Basketballerinnen –, zum anderen ist die 1,80 Meter große Allrounderin, die für Opladen im Schnitt 14,6 (Saison 2016/17) und 11,0 Punkte (17/18) auflegte, einfach eine Klassespielerin. Ihre alte Trainerin Birgit Kunel (Opladen) sagt: „Jill ist ein äußerst angenehmer und unkomplizierter Mensch, der auf alle zugeht, menschlich wie auch sportlich eine Bereicherung. Sie ist flexibel auf den Positionen 1 bis 3 einsetzbar und ein echter Teamplayer, obwohl sie selbst absolute Scorer-Qualitäten besitzt.“