Basketball: Jean-Francois Loop hört bei den Junior Tigers in Neuss auf

Neuss Nach nur einer Saison an der Schorlemerstraße sucht der sympathisch Belgier eine neue Herausforderung.

Das ist dem Belgier wichtig: „Ich wollte mich wie ein Gentleman verabschieden. Wir haben im vergangenen Jahr viel Spaß miteinander gehabt.“ Und auch der Ertrag stimmte: Zum ersten Mal seit drei Jahren hatte die Turngemeinde mit ihren in der Bundesliga spielenden U18-Basketballerinnen wieder die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Erst dort beendete der Nachwuchs von Alba Berlin den Höhenflug von Larissa Felten & Co. „Die Saison war also erfolgreich“, stellt Loop nach seinem ersten Engagement als Trainer im Jugendbereich stolz fest. Trotzdem mochte er nicht weitermachen – zum einen aus familiären Gründen, zum anderen schlug ihm die zehrende Fahrerei von seinem in der Nähe von Lüttich gelegenen Heimatörtchen Saint-Jean-Sart (Aubel) an den Rhein zusehendes aufs Gemüt. „Ganz ehrlich, das lohnt sich einfach nicht. Aber auch wenn das eigentlich nicht mein Ding ist, würde ich so etwas auch noch mal machen, dann aber ein bisschen näher von zu Hause.“